استخبارات الاحتلال: حزب الله مصمم على الرد

أكدت مصادر في "جهاز الأمن" الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ان التوتر الميداني في مناطق شمال فلسطين المحتلة، ما زال في أوجه.

توقعت المصادر في الاستخبارات الإسرائيلية، ان يهاجم مقاتلو حزب الله مرة أخرى الحدود المحتلة، وذلك ردًا على استشهاد أحد كوادرها في سوريا بغارة نسبت إلى (إسرائيل)، الأسبوع الماضي.

كما توقعت أن يستهدف الحزب في هجومه، الجنود العسكريين، وفق موقع عكا المختص في الشأن الاسرائيلي.

ويوم الاثنين، قصفت مدفعية الاحتلال مناطق قريبة من جبل الروس في مزارع شبعا جنوبي لبنان، بزعم محاولة تسلل لعناصر من حزب الله الأراضي المحتلة، وهو ما نفاه الحزب جملةً وتفصيلاً.

واكد بيان حزب الله، ان الرد على اغتيال أحد كوادرها في دمشق، آتي حتمًا.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال، أمس، أنّ جيش الاحتلال في حالة تأهب قصوى والاستنفار العام، عند الحدود مع لبنان.

وأعلن ان جيش الاحتلال نشر منظومات عسكرية متطورة عند الحدود الشمالية، لمراقبة أي تحركات للحزب.

من جهته، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، "لبنان وحزب الله سيكونا مسؤولين عن أي هجوم يخرج من لبنان ضدنا".

وشدد نتنياهو في تصريحات صحفية أن "اسرائيل" لن تسمح لإيران ان تتواجد على حدودنا مع سوريا.

وأشار إلى أنَّ جيش الاحتلال الإسرائيلي مستعد لأي سيناريو.