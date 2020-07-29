ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون دولية
  3. عرض الخبر
جامعة الإسراء

القائد الخامنئي: يدعو لوحدة البلدان الاسلامية ودعم الشعب الفلسطيني المضطهد

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:33 - 29 يوليو 2020
القائد خامنئي القائد خامنئي
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

اكد قائد الثورة الاسلامية سماحة السيد علي الخامنئي أن التواجد الامريكي في المنطقة يضرّ بشعوب المنطقة ويزعزع الامن والاستقرار ويؤدي الى الدمار والتخلف في بلدانها.

وأصدر قائد الثورة الاسلامية سماحة السيد علي الخامنئي  بيانا بمناسبة أيام الحج، أكد خلاله الى وحدة البلدان الاسلامية في مواجهة أمريكا المعتدية والكيان الصهيوني  والاهتمام بالقضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني المضطهد والدعم الشعب اليمني الجريح، والاهتمام بجميع قضايا وهواجس المسلمين الذين يعانون من ظلم واضظهاد في جميع أنحاء العالم.

ووجه القائد علي الخامنئي النصيحة لساسة بعض الدول الاسلامية الذين يصافحون ويطبعون مع كيان الاحتلال بذلة، من اجل مصالحهم الشخصية والعابرة، بوقف هذه السلوك.

وفيما يتعلق بالتواجد الامريكي في المنطقة والاحداث التي تشهدها الولايات المتحدة في الآونة الاخيرة قال سماحته:  أن التواجد الامريكي في المنطقة يضرّ بشعوب المنطقة ويزعزع الامن والاستقرار ويؤدي الى الدمار والتخلف في بلدانها، وفيما يخص بالحركة النهضوية المناهضة للعنصرية في أمريكا، فأن موقفنا الحاسم هو الوقوف الى جانب الشعب الأمريكي وإدانة الإجراءات القاسية للسلطات الامريكية والحكومة العنصرية.

الأكثر مشاهدة

متعلقات