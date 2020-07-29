القائد الخامنئي: يدعو لوحدة البلدان الاسلامية ودعم الشعب الفلسطيني المضطهد

اكد قائد الثورة الاسلامية سماحة السيد علي الخامنئي أن التواجد الامريكي في المنطقة يضرّ بشعوب المنطقة ويزعزع الامن والاستقرار ويؤدي الى الدمار والتخلف في بلدانها.

وأصدر قائد الثورة الاسلامية سماحة السيد علي الخامنئي بيانا بمناسبة أيام الحج، أكد خلاله الى وحدة البلدان الاسلامية في مواجهة أمريكا المعتدية والكيان الصهيوني والاهتمام بالقضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني المضطهد والدعم الشعب اليمني الجريح، والاهتمام بجميع قضايا وهواجس المسلمين الذين يعانون من ظلم واضظهاد في جميع أنحاء العالم.

ووجه القائد علي الخامنئي النصيحة لساسة بعض الدول الاسلامية الذين يصافحون ويطبعون مع كيان الاحتلال بذلة، من اجل مصالحهم الشخصية والعابرة، بوقف هذه السلوك.

وفيما يتعلق بالتواجد الامريكي في المنطقة والاحداث التي تشهدها الولايات المتحدة في الآونة الاخيرة قال سماحته: أن التواجد الامريكي في المنطقة يضرّ بشعوب المنطقة ويزعزع الامن والاستقرار ويؤدي الى الدمار والتخلف في بلدانها، وفيما يخص بالحركة النهضوية المناهضة للعنصرية في أمريكا، فأن موقفنا الحاسم هو الوقوف الى جانب الشعب الأمريكي وإدانة الإجراءات القاسية للسلطات الامريكية والحكومة العنصرية.