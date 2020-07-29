مهجة القدس تنعى والد الشهيد المجاهد هشام حبش

نعت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم الأربعاء، الحاج/ علي محمد فارس حبش (أبو محمد) والد الشهيد المجاهد/ هشام حبش.

وتقدمت المؤسسة ، من عائلة حبش الكرام بعظيم التعازي والمواساة بوفاة فقيدهم المرحوم بإذن الله تعالى/ أبو محمد، الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء 08 ذو الحجة 1441هـ الموافق 29/07/2020م، بمنطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، عن عمر يناهز (77) عاماً قضاها طائعاً لله صابراً محتسباً.

جدير بالذكر أن الشهيد المجاهد هشام حبش ولد بتاريخ 16/02/1975م؛ واستشهد بتاريخ 08/02/2005م على أثر إصابته من قبل قوات الاحتلال الصهيوني بطلق ناري في الرأس ونقل على إثرها إلى المستشفى حيث أجريت له عملية جراحية في الرأس في مستشفى معهد ناصر في جمهورية مصر العربية؛ حيث لم يكتب النجاح للعملية ودخل في مرحلة الغيبوبة لمدة عامين من تاريخ الإصابة ليرتقى بعد ذلك إلى العلا شهيداً نحتسبه كذلك ولا نزكي على الله أحد.