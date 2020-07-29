في زمن الكورونا ..10 نصائح لذبح الأضحية بشكل آمن

أصدر عدد من مكاتب الصحة العامة في الدول العربية عدد من التعليمات والنصائح بشأن الاجراءات الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يجيب اتباعها خلال عملية ذبح الأضحية فى عيد الأضحى، تجنبا لانتشار العدوى، حتى يكون الذبح آمنا، حفاظا على سلامة المواطنين.

وفيما يلي الـ 10 نصائح التي يجب اتباعها:

1- تقليل عدد الحاضرين لمشاهدة الأضحية وعدم الازدحام حولها.

2-الالتزام بالتباعد الاجتماعي وغسل اليدين أو تطهيرهما قبل وبعد أي تعامل مع الأضحية.

3-ارتداء الجميع (وخاصة الجزار ومعاونيه) الكمامات لمنع انتقال الفيروس من شخص لاخر.

4-التأكد من عدم تواجد أي "مرضى" خلال الذبح.

5-تجهيز مكان الذبح والتأكد من نظافته وتوفر الماء به.

6-اخذ الاحتياطات اللازمة لعدم تلويث اللحوم بالصوف أو بالروث خصوصا عند سلخ الذبيحة.

7-تجنب نفخ الأضحية عن طريق الفم خلال عملية الذبح حيث أن ذلك قد يؤدي إلى نقل العدوى إلى اللحم إذا كان الشخص مصابا.

8-تغليف اللحوم في أكياس نظيفة.

9-جمع كل النفايات في أكياس بلاستيكية والتخلص منها بطريقة ملائمة.

10-تنظيف وتطهير أماكن البيع والذبح جيداً وكذلك الأدوات المستخدمة في الذبح.