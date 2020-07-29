مهجة القدس تنعى والدة الشهيد القائد خالد زكارنة

تقدمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم الأربعاء، من عائلة زكارنة، بعظيم التعازي والمواساة بوفاة فقيدتهم الحاجة/ نائلة أحمد محمد زكارنة (أم محمد) والدة الشهيد المجاهد/ خالد محمود داود زكارنة.

وقد وافتها المنية مساء أمس الثلاثاء 07 ذو الحجة 1441هـ الموافق 28/07/2020م، في قرية دير غزالة بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، عن عمر يناهز (78) عاماً قضتها طائعة لله صابرة محتسبة.

جدير بالذكر أن الشهيد القائد خالد زكارنة ولد بتاريخ 23/04/1973م وهو متزوج ولديه ولد؛ واستشهد بتاريخ 22/05/2002م بعد أن نصب كميناً لقوات العدو الصهيوني وإطلاقه صاروخ (لاو) باتجاه دورية صهيونية بين قرى تعنك وزبوبا والسيلة الحارثية بمحافظة جنين، وقد أصاب الصاروخ جيباً عسكرياً إصابة مباشرة وشوهدت النيران وهي تشتعل فيه، بعدها جرى اشتباك عنيف بين الشهيد القائد خالد وقوات العدو التي لم تتمكن منه إلا بعد أن قصفته بالصواريخ مما أدى لاستشهاده وارتقى إلى العلياء شهيداً. تقبله الله في جنة الخلد.