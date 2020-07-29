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جامعة الإسراء

الأسير "أبو وعر" يتعافى من فيروس"كورونا"

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:59 - 29 يوليو 2020
الاسير كمال ابو وعر الاسير كمال ابو وعر
تقارير
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أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته اليوم الأربعاء 29/7/2020، عن شفاء الأسير كمال أبو وعر من فيروس "كورونا، بعد ان أُعلن عن إصابته بالفيروس قبل حوالي أسبوعين، وذلك بعد نقله من سجن "جلبوع" إلى إحدى المستشفيات المدنية للاحتلال لإجراء عملية جراحية له، وهناك بعد إجراء عدة فحوصات قبل العملية تبين إصابته بالفيروس.

وقالت الهيئة وفقا لما نقلته عن ممثل الأسرى في عيادة معتقل "الرملة"، أنه تم إخراج الأسير أبو وعر من العزل ونقله إلى الأقسام، وهو موجود مع ممثل القسم بنفس الغرفة، ووضعه الصحي مستقر إلى حد ما.

ولفتت الهيئة أن الأسير أبو وعر لا يزال بحاجة ماسة إلى متابعة طبية حثيثة، وخاصة أنه يعاني من سرطان في الحنجرة وظروفه الصحية خطيرة ومعقدة، فالورم لديه يزداد حجمه، ويعاني من نقص حاد في الوزن، وفقد قدرته على الكلام ويتواصل مع رفاقه الأسرى بالكتابة.

يذكر بأن الأسير أبو وعر ( 46 عاماً) من بلدة قباطية في جنين، معتقل منذ عام 2003، ومحكوم بالسجن المؤبد 6 مرات بالإضافة إلى (50) عاماً.

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