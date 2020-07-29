كورونا في "إسرائيل": ارتفاع الإصابات الخطيرة

سجلت 2062 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في معدل قياسي جديد للإصابات، فيما تواصل الإصابات الخطيرة بالارتفاع بتسجيل 315 إصابة.

وأفادت وزارة الصحية الإسرائيلية أنه منذ ساعات منتصف الليل حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الأربعاء، سجلت 64 إصابة جديدة بكورونا لترتفع حصيلة الإصابات التي سجلت خلال 24 ساعة إلى 2062 إصابة.

وأظهرت النتائج أن 8.4% من فحوصات اكتشاف كورونا كانت موجبه، بحيث أن كل واحد من بين 12 شخصا أخضعوا لفحوصات شخصت إصابته بالفيروس.

ووفقا للمعطيات فإن الإصابات بالفيروس التي سجلت، أمس الثلاثاء، بمثابة معدل قياسي للإصابات التي سجلت في البلاد منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في البلاد في نهاية شباط/فبراير الماضي.

ويرقد في مستشفيات البلاد 736 مصابا بفيروس كورونا، بينهم 315 وصفت حالتهم بالخطيرة، و155 مصابا بالمتوسطة، فيما تم ربط 96 مصابا بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما بلغت حصيلة الوفيات 486 وفاة.

وتبلغ حصيلة الإصابات النشطة 33377 إصابة غالبيتها العظمى وصفت بالطفيفة وتحظى بعناية طبية من خلال الحجر الصحي في المنازل أو الفنادق، علما أنه سجلت 66555 إصابة بالبلاد منذ آذار/مارس الماضي، منهم 32962 مصابا تماثلوا للشفاء.

وتواصل العديد من المدن الكبرى في البلاد تسجيل إصابات بكورونا، إذا سجلت القدس 5114 إصابة نشطة، وبني براك 2557، وتل أبيب 1780 إصابة، وملبس (بيتح تكفا) 1007، وبيت شيمش 990، ومستوطنة بيتار عيليت، 977، وأسدود 939، وبئر السبع 697، وحولون 680، واللد 677، ومستوطنة موديعين عيليت 697، وريشون لتسيون، 587، وحيفا 573، ومستوطنة إلعاد 534 وأم خالد (نتانيا) 504 إصابات نشطة.