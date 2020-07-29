هكذا قُتلت أم على يد ابنها بـ30 طعنه وهي نائمة في الأردن

كشف الدكتور عدنان عباس مدير الطب الشرعي بالأردن تفاصيل مقتل سيدة على يد ابنها الحدث فجر الاثنين الماضي في منطقة ماركا في عمان الشرقية.

قال عباس لصحيفة الغد الاردنية ان حدث يبلغ من العمر 14 عاما قام بطعن والدته البالغة من العمر 40 عاما ب 30 طعنة بواسطة سكين في منطقة الرقبة ليرديها قتيلة على الفور.

المتهم قام بقتل والدته وهي نائمة في فراشها، مؤكدا انه قام بفحص الحدث عقليا وهو لا يعاني من اي امراض او اعاقات.

وبين انه تم تشريح الجثة وتسليمها لوالدها لإجراء عملية الدفن، وتحويل الحدث للجهات المعنية للتحقيق في الجريمة