ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية
  3. عرض الخبر
جامعة الإسراء

هكذا قُتلت أم على يد ابنها بـ30 طعنه وهي نائمة في الأردن

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:52 - 29 يوليو 2020
بالسكين بالسكين
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

كشف الدكتور عدنان عباس مدير الطب الشرعي بالأردن تفاصيل مقتل سيدة على يد ابنها الحدث فجر الاثنين الماضي في منطقة ماركا في عمان الشرقية.

قال عباس لصحيفة الغد الاردنية ان حدث يبلغ من العمر 14 عاما قام بطعن والدته البالغة من العمر 40 عاما ب 30 طعنة بواسطة سكين في منطقة الرقبة ليرديها قتيلة على الفور.

المتهم قام بقتل والدته وهي نائمة في فراشها، مؤكدا انه قام بفحص الحدث عقليا وهو لا يعاني من اي امراض او اعاقات.

وبين انه تم تشريح الجثة وتسليمها لوالدها لإجراء عملية الدفن، وتحويل الحدث للجهات المعنية للتحقيق في الجريمة

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات