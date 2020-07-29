تربية غزة توظف 226 معلماً ومرشداً جديداً على بند العقد للعام الدراسي الجديد

أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، اليوم الأربعاء 29/7/2020، دفعة من المعلمين على بند العقد للعام الدراسي الجديد 2020/2021 والبالغ عددهم 226 معلم ومرشد تربوي.

وقال مدير عام الشؤون الإدارية بالوزارة رائد صالحية:" جرى اختيار المعلمين من الدور الوظيفي السابق لعام 2019/2020 وذلك ضمن استعدادات الوزارة لبدء العام الدراسي الجديد في الثامن من أغسطس المقبل.

وأضاف صالحية، أن العقود ستكون 200 عقد لتخصصات مختلفة، و26 مرشد تربوي، حيث سيتم توزيع المعلمين مع بداية العام الدراسي على المدارس.

ولفت صالحية، إلى أن الوزارة تدرس أي احتياج قادم من المعلمين لتوزيعه على المدارس.

وكانت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، أعلنت بدء العام الدراسي في 8 آب/أغسطس المقبل، فيما ستبدأ في الضفة المحتلة في 6 أيلول/ سبتمبر.