وزير الصحة :إصابات"كورونا" في الخليل في ارتفاع ومسحات الفحص ستنتهي خلال شهرين

أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي كيلة، صباح اليوم الأربعاء29/7/2020ن ان وزارة الصحة سجلت عدد كبير من الحالات في الخليل كانت أكبر من الرقم الذي ذكر أول أمس، وقد يكون المنحنى قد بدأ بالارتفاع مرة أخرى بعد فترة من الانخفاض خلال الأيام الأخيرة.

وقالت وزيرة الصحة خلال تصريحات اذاعية: أن عدد الفحوصات لم يقل ابدا في محافظات الوطن وخصوصا في الخليل، غير أن خروج النتائج يتأخر قليلا بسبب عطل جهاز في الخليل وتراكم العينات، فيما تم إصلاحه بالأمس وبالتالي الأمور تمشي بشكل جيد.

وقالت الكيلة إن الرصيد المتوفر من المسحات الطبية لفحص فيروس كورونا تكفي لمدة شهرين، ونسعى أن يكون متوفر لدينا الرصيد لثلاثة أشهر.

وأكدت أن وزارة الصحة، تجري من 4000- 5000 فحص يومياً، ويتم أخذ فحوصات للمواطنين بشكل يومي في جميع أنحاء الوطن.