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ارتفاع سعر الدجاج قبل يومين من عيد الاضحى

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:49 - 29 يوليو 2020
دجاج دجاج
تقارير
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تشهد أسعار الدجاج في قطاع غزة اليوم الاربعاء 29/7/2020  ارتفاع طفيف بالرغم من بقاء  يومين على عيد الاضحى المبارك، حيث بلغ سعرها اليوم 9-9.5شيقلاً.

عيد الاضحى المبارك ولحوم الأضاحي تدفع الى خفض اسعار الدجاج كل عام ليصل سعر الكيلو احياناً من 7-8 شيقلاً.

وكانت اسعار الدجاج شهدت انخفاضاً منذ عدة اسابيع  وسط مطالبات من قبل نقابة مربي الدواجن بغزة وزارتي الزراعة والاقتصاد حماية المزارعين بخطوات عملية عبر ضبط موزعي الدواجن لكونهم سبب انخفاض سعر الدجاج.

اسعار الدجاج ملحقاتها اليوم الاربعاء 29/7/2020 على النحو التالي :

1 - كيلو الدجاج حي من 9.5-9 شيكل

2 - كيلو استيكات 18 شيكل

3 - دبوس الدجاج 12 شيكل

4 - كيلو فخذ الدجاج 11 شيكل

5- كيلو صدر الدجاج 18 شيكل

6- كيلو كبدة الدجاج 15 شيكل

7- كيلو جناح الدجاج 9.5 -9 شيكل

8- كيلو الشيش 21 شيكل

كما جاءت أسعار الحبش في أسواق قطاع غزة اليوم الاحد 26/7/2020 على النحو التالي:

الحبش: 9شيكل

صدر: 16 شيكل

فخد أنثى بظهر: 11 شيكل

فخد أنثى بدون ظهر: 10 شيكل

فخد ذكر بظهر: 9 شيكل

 

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