ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

يدخل اليوم 29 يوليو/تموز، ثلاثة أسرى من قطاع غزة والضفة الفلسطينية المحتلة أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم أسير محكوم بالمؤبد.

والأسرى هم:

الأسير نضال سعيد أحمد زايد (36 عامًا) من رام الله المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى 19 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير علي أحمد محمد سعيد (37 عامًا) من نابلس المحكوم بالسجن 21 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 18 عامًا في السجون.

والأسير عطية حسن عطية أبو سمهدانة من مدينة رفح جنوب القطاع المحكوم بالسجن 25 عامًا ومعتقل منذ عام 1996، وأمضى 24 عامًا في السجون.