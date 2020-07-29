سعر الذهب اليوم في فلسطين 29/7/2020 - سعر الذهب عيار (عيار 24, 22, 18, 14, 12)

يواصل سعر الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 29/7/2020 الارتفاع مع ارتفاع سعر الدولار، على خلفية انتشار أزمات عديدة تمثلت في "فيروس كورونا"، وأزمة تجارية بين الصين وأمريكا.

ويهتم الفلسطينيون، بمعرفة سعر الذهب في فلسطين، خاصةً من المقبلين على الزواج من الرجال والنساء من فلسطين، وكذلك المستثمرين في فلسطين.

ويرتبط الذهب بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في فلسطين أو بباقي الدول العربية.

وتنشر "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سعر الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 29/7/2020 ، بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي. وجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 213.88 شيكل $62.68

سعر الذهب عيار 22 196.06 شيكل $57.45

اسعار الذهب عيار 21 187.15 شيكل $54.84

اسعار الذهب عيار 18 160.41 شيكل $47.01

سعر الذهب عيار 14 124.76 شيكل $36.56

سعر الذهب عيار 12 106.94 شيكل $31.34

اسعار أوقية الذهب 6,652 شيكل $1,949

اسعار جنيه الذهب 1,497 شيكل $438.74

اسعار كيلو الذهب 213,878 شيكل $62,675

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

28 يوليو 214.93 188.07 161.20 125.38 107.47

27 يوليو 212.75 186.16 159.57 124.11 106.38

26 يوليو 208.73 182.64 156.55 121.76 104.36

25 يوليو 208.75 182.66 156.56 121.77 104.37

24 يوليو 208.79 182.70 156.60 121.80 104.40

23 يوليو 207.09 181.20 155.32 120.80 103.54

22 يوليو 205.48 179.80 154.11 119.86 102.74

21 يوليو 202.40 177.10 151.80 118.07 101.20

20 يوليو 200.11 175.10 150.09 116.73 100.06

19 يوليو 200.27 175.24 150.20 116.82 100.13