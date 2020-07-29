وفيات كورونا تُفجع أمريكا.. الأعداد صادمة

أظهر إحصاءات رسمية، اليوم الأربعاء 29/7/2020، أن وفيات فيروس كورونا اليومية في الولايات المتحدة سجلت خلال الساعات الـ 24 الماضية 1592 حالة وفاة جديدة.

وبحسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، تعد تلك المرة الأولى التي يتخطى فيها العدد 1200 حالة وفاة منذ شهر مايو/ أيار الماضي، أي ما يقارب شهرين ونصف.

وسجلت كاليفورنيا وفلوريدا، وهما من أكثر الولايات اكتظاظا بالسكان، ارتفاعا قياسيا في عدد الوفيات اليومية يوم الثلاثاء.

وسجلت الولايتان 362 وفاة من أصل 1227 حالة وفاة جديدة.

كما شهدت ولايات أركنسو ومونتانا وأوريجون زيادة قياسية يومية في وفيات كوفيد-19.

وفقدت الولايات المتحدة ما يقرب من 150 ألف شخص إجمالا منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في البلاد في يناير/كانون الثاني، وهو أعلى رقم للوفيات في العالم.