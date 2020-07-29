إصابة مهاجم ريال مدريد ماريانو دياز بفيروس كورونا

أعلن نادي ريال مدريد بطل الدوري الإسباني لكرة القدم الثلاثاء إصابة مهاجمه الدولي الدومينيكي ماريانو دياز بفيروس كورونا المستجد.

وقال النادي الملكي في بيان على موقعه الرسمي "بعد اختبارات كوفيد-19 التي تم إجراؤها أمس على فريقنا الأول لكرة القدم من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، جاءت نتيجة اختبار لاعبنا ماريانو إيجابية. اللاعب في حالة صحية ممتازة ويحترم بروتوكول العزل في المنزل".

ولم يلعب دياز (26 عاما) كثيرا مع النادي الملكي هذا الموسم بسبب الإصابات التي تعرض لها والمنافسة القوية في خط الهجوم، حيث خاض خمس مباريات فقط في الدوري الإسباني وسجل هدفا واحدا في مرمى برشلونة (2-صفر) في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعد ثوان قليلة من دخوله مكان الفرنسي كريم بنزيمة في الأول من آذار/مارس الماضي.

وبسبب العزل الصحي، لن يتمكن دياز من السفر مع ريال مدريد لمواجهة مضيفه مانشستر سيتي في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في السابع من آب/أغسطس المقبل (1-2 ذهابا في مدريد).

واستفاد لاعبو النادي الملكي من إجازة لبضعة أيام عقب التتويج بلقب الدوري للمرة الرابعة والثلاثين في تاريخه وتحديدا منذ نهاية الموسم في 19 تموز/يوليو الحالي، وكانت حصة تدريبية مقررة صباح الثلاثاء غاب عنها دياز الذي عاد الى صفوف النادي الملكي صيف 2018 بعد موسم إعارة لنادي ليون الفرنسي.

وكان ريال مدريد اضطر إلى الدخول في حجر صحي في آذار/مارس الماضي لحظة توقف المنافسات بسبب فيروس كورونا المستجد وذلك بسبب اكتشاف حالة إيجابية في صفوف فريقه لكرة السلة والذي يتقاسم معه بعض منشآته الرياضية في مركز تدريباته في "فالديبيباس" في العاصمة مدريد.