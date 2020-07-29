حملة اعتقالات واسعة في نابلس والأغوار وبيت لحم

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الأربعاء 29/7/2020، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مدينة نابلس وقرية طلوزة والباذان اعتقلت خلالها عدد من المواطنين وقامت بتفتيش عدد من المنازل في نابلس بشمال الضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية:"إن 12 دورية عسكرية للاحتلال، اقتحمت مدينة نابلس وداهمت عدة أحياء داخلها اضافة الى اقتحام عشرات الجنود التابعين لقوات الاحتلال الإسرائيلي مشاة المدينة من جهة منطقة الطور .

وأضافت المصادر الأمنية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية طلوزة من خلال أربعة دوريات وناقلة جنود لقوات الاحتلال واعتقلت محمد عماد محمد جناجرة وفارس حشايكة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عصيرة الشمالية واعتقلت حمزة عبدالله رشيد ياسين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال نبيل كامل فالح دبابسه 47 عام بعد مداهمة منزله في منطقة الباذان.

هذا واعتقل الاحتلال المواطن باسم العتبة من منزلة في شارع التعاون بعد مداهمة منزله اضافة الى اعتقال علاء الشبيري.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت عباس فطاير من حي المساكن الشعبية واسلام وعاصم بشكار من منطقة عسكر والمحامي معاذ موسى من المخفية . واعتقل الاحتلال الشاب حمزة عبد الله ياسين من عصيرة الشمالية شمالي نابلس.

واقتحمت قوة للاحتلال منزل الشيخ فتحي قرعاوي في مخيم نور شمس شرقي طولكرم خلف خرابا كبيرا في محتويات المنزل.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين، من الأغوار الشمالية، وهم: أشرف بشارات من خلة مكحول، وعبد الرحيم بشارات ونجله صخر، من الحديدية.

واعتقلت قوات الاحتلال أيضاً، ثلاثة شبان من محافظة بيت لحم، وهم: مراد خالد الحايك (28 عاما) بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح، وأحمد الصرعاوي (26 عاما) من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، عقب مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما.

وفي منطقة جبل هندازة شرق بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال صالح عبد جواريش، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.

واعتقلت قوات الاحتلال، أسيرا محررا من بلدة الزبابدة جنوب جنين. وذكرت مصادر محلية أن الأسير المحرر مهنا شرقاوي اعتقل بالقرب من معسكر سالم الاحتلالي غرب جنين.

أما في القدس فاعتقلت شرطة الاحتلال المرابطة هنادي الحلواني من منزلها بحي الجوز في القدس، بعد تحطيم محتويات منزلها.

وفي الخليل، اعتقلت القوات نبيل الشرباتي نجل المحرر نبيه الشرباتي من مدينة الخليل.