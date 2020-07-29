شركة فيوجن تكرم الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة

كرمت شركة فيوجن لخدمات الإنترنت ممثلة بالمهندس رامى مقداد وبالتعاون مع بلدية المغراقة وجامعة فلسطين المتفوقين في الثانوية العامة لعام 2020 بقرية المغراقة جنوب مدينة غزة بتقديم مجموعة من الجوائز للطلبة الحاصلين على معدلات مرتفعة.

والجدير بالذكر أن فيوجن قامت سابقا بتقديم خدمات إنترنت لمدة عام لأوائل الطلبة في العام 2020 في الضفة والقطاع.

وقال المهندس رامي مقداد ان شركة فيوجن توسع من مساهماتها الاجتماعية طوال السنين الماضية في مساهمة منها للتخفيف من معاناة شعبنا المحاصر في غزة .

واضاف " نعمل جاهدين بالتعاون مع المؤسسات المجتمعية والخدماتية للوصول الى اوسع شريحة بأسعار رخيصة لخدمة الانترنت متكلين على الله وايمانا منا بدور المؤسسات والشركات الوطنية في التخفيف من الاعباء الملقاة على عاتق شعبنا المحاصر وسط اصرار كبير على تقديم افضل خدمة في قطاع غزة.