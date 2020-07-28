ماذا فعلت شابة برازيلية فور سقوط طائرة بالقرب منها؟!

ذهلت سيدة برازيلية من سقوط طائرة صغيرة فوق طريق عام بالقرب منها، خاصة أن مقطع الفيديو يظهر اصطدام الطائرة بالرصيف بشكل مروع، وهو ما تسبب للسيدة بالذعر، لاسيما أنها كانت تسير بمفردها، لدى سقوط الطائرة.

وسقطت الطائرة البرازيلية بعد توقف محركها، وكانت تطير على ارتفاع ألف قدم حين توقف المحرك، وفشلت محاولات إعادة تشغيله، فقرر الطيار القيام بهبوط اضطراري، وبالفعل تمكن من تفادي أربع سيارات على الطريق، لكن الطائرة اصطدمت بكابلات كهربائية علوية أثناء هبوطها.

وأظهرت لقطات مرعبة لحظة اصطدام الطائرة وهي من طراز "كولب فلاير" بالرصيف والجدار، مما أدى إلى تحطم اثنتين من عجلاتها الثلاث، وتدمير المروحة والمحرك بالكامل، بينما بقيت قمرة القيادة سليمة جزئيا.

ولدهشة رجال الإنقاذ، خرج الطيار والراكب من بين حطام الطائرة قبل وصول المساعدة، وكانا مصابين بإصابات مختلفة، وتم نقلهما إلى المستشفى وهما بحالة مستقرة.

وقالت الوكالة الوطنية للطيران المدني بالبرازيل: إنها فتحت تحقيقًا في الحادث.

وظهرت في المشهد امرأة تدعى ليتيشيا شيفر دا سيلفا، 31 سنة، وكانت تمارس نزهتها اليومية غير مدركة للطائرة القادمة من خلفها، لكنها تستدير بسرعة وذهول عندما تسمع الطائرة تتجه نحوها قبل أن تصطدم بالأرض.