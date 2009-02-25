اتحاد المعلمين يعلن إضرابا شاملا في جميع المدارس الحكومية بالضفة غدا

فلسطين اليوم-رام الله

اكد جميل شحادة ، امين عام اتحاد المعلمين الفلسطينيين ان يوم غد الخميس سيكون يوم اضراب في جميع المدارس الحكومية مع ضرورة توجه المعلمين الى المدراس، دون ان يقوموا بالتعليم.

من جهته أكد بسام نعيم عضو الامانة العامة للمعلمين ان يوم غد الخميس هو اضراب شامل في كافة مدارس الضفة الغربية .

وقال نعيم ان هذا القرار اتخذ احتجاجا على مماطلة الحكومة في تلبية مطالب المعلمين وان قرار الاضراب لايزال معمولا به غدا مع توجه المعلمين الى مدارسهم حتى الساعة الحادية عشر دون ان يقوموا بالتدريس .

وأضاف نعيم ان اجتماعا سيعقد يوم غد الخميس للامانة العامة للمعلمين لمناقشة كافة التفاصيل التى عرضتها الحكومة الفلسطينية عليهم قبل اتخاذ القرار بمواصلة الاضراب يومي الاثنين والثلاثاء من الاسبوع القادم والثلاثاء والاربعاء من الاسبوع الذى يليه .