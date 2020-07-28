فلسطينيات تنظم جلسة تدريبية للصحفيات حول فن المناظرات غزة

نظمت مؤسسة فلسطينيات بالتعاون مع مؤسسة اولف بالمة السويدية جلسة تدريبية لعدد من الصحفيات حول فن المناظرات بحضور مدرب المناظرات إسحاق حلس والمتناظرة هداية حسنين.

وقالت منى خضر منسقة المؤسسة في غزة أن هذه الجلسة تأتي في إطار تعزيز مهارات الصحافيات في لغة الحوار المبني على البحث والادلة والحجج اضافة الى سياسة المؤسسة الرامية لترسيخ فن المناظرات في أوساط الصحفيات بعد النجاح الذي حققته فلسطينيات على مدار سنوات في ترسيخه على مستوى جامعات الوطن.

تضمن اللقاء التدريبي تعريفا بمفهوم المناظرة وأهميتها وكيف يتم تفكيك المقولة ووضع استراتيجية المناظرة وبناء الحجج والتفنيد انطلاقًا من طرح أمثلة وإثباتات منطقية.

وتناول التدريب أهميه وتعريف المناظرات كونها مدخلا للحوار القائم على احترام الآخر وحق الاختلاف في الرأي.

ومن المقرر أن تنفذ المؤسسة مناظرة ودية بين الصحفيات حول مقولة تهم الوسط الصحفي غداً الأربعاء.





