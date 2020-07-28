السيسي يصدر أول تعليق على مقترح الحل العسكري لـ"سد النهضة"

دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، لتجنب إطلاق التهديدات بشأن سد النهضة الإثيوبي الذي يحرم مصر من حصتها المائية.

وقال السيسي في تصريحات صحفية "إنَّ مصر تتفاوض حول أزمة سد النهضة"، واصفا التفاوض بأنه "معركة ستطول"، ومؤكدا على رفضه لأي تهديدات.

وأضاف السيسي "التهديد وكلام الإعلام عن أي عمل عسكري، انتبه أنت تكلم الرأي العام في مصر، نحن نتفاوض والتفاوض وحده معركة ستطول".

وتابع الرئيس المصري "المصلحة تقتضي أن نبقي كلنا مستفيدين وأن يكون الضرر مقبول لنا كلنا"، مشيرا إلى أن مصر تحاول تقليل حجم فقد المياه عبر حفر الترع.

وقال: "نحاول التقليل من حجم الفقد عبر حفر الترع ، وهذه الترع ستتم في خلال أقل من سنة لتقليل الفقد".

وكان السفير الإثيوبي في موسكو، أليمايهو تيغينو أرغاو، قال ، في تصريحات مع "سبوتنيك" ردا على احتمال حدوث نزاع عسكري حقيقي في المنطقة بسبب التوتر في مفاوضات سد النهضة، :"لا. جوابي لا".