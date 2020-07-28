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جامعة الإسراء

الاحتلال الإسرائيلي يرجح أن ينفذ حزب الله عملية كبيرة خلال الأسبوع

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:39 - 28 يوليو 2020
كونيت حزب الله كونيت حزب الله
تقارير
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رجحت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أن ينفذ حزب الله عمليته قبل نهاية الاسبوع الجاري.

وأوضحت القناة 13 العبرية أنه "سيكون هناك رد من حزب الله في اليومين المقبلين، ربما بحلول الخميس المقبل - ويستند هذا التقدير بالإضافة لعوامل أخرى إلى حقيقة أن الحزب لم يعد إلى الوضع الطبيعي "الروتين" في مناطقه كما هو الحال في إسرائيل".

وقرر جيش الاحتلال اليوم تعزيز قيادته الشمالية العسكرية على الحدود الشمالية بمنظومات نيران متطورة.

وذكرت نائب المتحدث باسم جيش الاحتلال "انه بناءً على تقييم الوضع في الجيش تقرر تعزيز القيادة الشمالية العسكرية بمنظومات نيران متطورة وتجميع المعلومات وقوات خاصة".

وكان جيش الاحتلال نشر قبل يومين القبة الحديدية على الحدود الشمالية وذلك خشية من رد حزب الله على مهاجمة اهداف اسرائيلية.

 

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