ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات الآجلة اليوم الثلاثاء الموافق 28/7/2020

ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الآجلة، اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.12% إلى 1957 دولار للأونصة الواحدة، بحلول الساعة 5:07 بتوقيت غرينيتش، وفق وكالة "رويترز".

وأوضحت الصحيفة، أنّ سعر الذهب دون الذروة بلغ عند 1980.57 دولار للأونصة، ويرجع الهبوط إلى مبيعات لجني الأرباح.

وأكدت ان اسعار الذهب قلصت من مكاسبها خلال تعاملات اليوم، وذلك بعد ارتفاع الدولار.

وجاء تقليص أسعار الذهب، عقب ارتفاع المعدن النفيس إلى مستويات تاريخية، يوم أمس.

وبالتوازي مع ذلك، قلصت الفضة مكاسبها وارتفعت بنسبة 0.7% بعد أن زادت بنسبة 6.4% إلى 26.19 دولار للأونصة.

وتراهن كل من الولايات المتحدة والصين على مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على سياسات ميسرة، دعم الذهب كملاذ آمن.

من جهته، ذكرت شركة "سي إم سي ماركتس" للاستشارات: "أنّ هناك زيادة حادة في سعر الذهب على مدار ثماني جلسات".

وأضافت أنّ الزيادة على سعر الذهب كان من 1800 دولار صعودًا إلى 1980 دولارا"، محذرةً من تعرضه للهبوط.

وكان مؤشر الدولار قد ارتفع من أقل مستوى في عامين، مع ترقب السوق إقرار حزمة إنقاذ مالي جديدة.

أما معدن البلاتين فقدَّ سعره بنسبة 1.5% إلى 931.32 دولار للأونصة، فيما تعرض البلاديوم لخسارة بنسبة 2.2% إلى 2263.84 دولار للأونصة الواحدة.