الصحة العالمية تحذر من تراجع القيود المفروضة لمواجهة "كورونا"

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، من الإفراط في التراجع من القيود المشددة والمفروضة في مواجهة فيروس كورونا في أشهر الصيف، خاصة في نصف الكرة الشمالي.

وذكرت الصحة العالمية، أنّ فيروس كورونا ليس مثل الإنفلونزا التي تتبع عادة أنماطا موسمية.

وأوضحت المتحدثة باسم المنظمة العالمية، مارجريت هاريس، أنّ "فيروس كورونا جديد، وسلوك هذا الفيروس مختلف".

ودعت إلى توخي الحذر في تطبيق الإجراءات لإبطاء العدوى التي تنتشر عبر التجمعات الكبيرة، وبوتيرة عالية.

وحذرت هاريس، من موجة ثانية وكبيرة من تفشي الوباء، حول العالم.

يُشار إلى أن فيروس كورونا تفشي بصورة عالية وكبيرة بين الناس حول العالم، فيما أصاب أكثر من 16 مليون شخص، ووفاة أكثر من 654 ألف حالة.