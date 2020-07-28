كيف علقت إيران على رسالة محمد نجاد لابن سلمان؟

علق المتحدث باسم بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، علي رضا ميريوسيفي، اليوم الثلاثاء، على رسالة بعثها الرئيس الإيراني السابق محمد احمد نجاد، إلى الامير السعودي محمد سلمان، بشأن الحرب في اليمن.

وكان نجاد قد أرسل رسالة إلى بن سلمان وعرض فيها مبادرة لإنهاء الحرب الدائرة في اليمن، والتي بدأت عام 2015.

وقال ميريوسيفي: إنّ " وجهو نظر نجاد، لا علاقة لها بسياسات الحكومة والإدارة في الوقت الحالي". حسب صحيفة "نيويورك تايمز".

وذكرت "تايمز"، أنّ "البعثة السعودية لدى الأمم المتحدة لم ترد على استفسار حول ما إذا كان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد تلقى الرسالة من نجاد".

فيما قال مكتب الرئيس الإيراني الأسبق إنّ المملكة السعودية لم ترد بعد على الرسالة التي تم تسليمها إلى مكتب رعاية المصالح السعودية في طهران".

في رسالته، واقترح الرئيس الاسبق نجاد، أنّ يتولى تشكيل لجنة تضم عددا من الشخصيات الموثوقة عالميا والمعنية بالحرية والعدالة لإجراء محادثات مع المتنازعين، بهدف إنهاء الحرب"، بحسب صحفة "الشرق الاوسط".

ورأى أن "المسؤولية الإنسانية تفرض على الجميع السعي بكل ما يملكون من طاقة من أجل وضع نهاية لهذه الحرب وإحلال السلام والصداقة والتعاون".

واعتبرت رسالته التي وصلت نسخة منها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ، أن الصراع في اليمن "أدى إلى تشديد المنافسة والمعاداة في المنطقة، وقتل آلاف الأبرياء".

وأعلن التحالف العسكري من دول عربية وإسلامية بقيادة السعودية، مار 2015، الحرب على اليمن، ما أسفر حتى الآن، حصد مئات الآلاف من الضحايا والجرحى، علاوة عن تدمير البنية التحية للدولة.