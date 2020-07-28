اثيوبيا توضح حقيقة نزاعها مع مصر بشأن سد النهضة

أكدت الدولة الاثيوبية، اليوم الثلاثاء، أن نشوب نزاع عسكري بينها وبين مصر، بسبب خلافات سد النهضة، أمر غير واقعي.

وقال السفير الاثيوبي في موسكو، أليمايهو تيغينو أرغاو : إنّ" هناك مفاوضات ثلاثية بشأن السد تجري تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، حول بدء ملء وتشغيل السد".

وأضاف ارغاو، أن جميع المشاكل ستحل قريبا جدا، مدعيَا أن سد النهضة الأثيوبي الكبير ليس سببًا في الصراع مع السودان ومصر.

وأشار إلى أنّ "سد المياه منشأة ثمينة للمنطقة. وإنه مصدر للتعاون، وليس للصراع".

وعدّ السفير الاثيوبي، قيام مصر بطلب تدخل مجلس الأمن الدولي، "أمرًا لا معنى له ولا جدوى منه".

وقال: "بناء السد قضية تنمية، وليست قضية أمنية، وهي قضية إثيوبية، وقضية إقليمية.

وأوضح ان سد النهضة سيعود بالفائدة على أفريقيا وعلى إثيوبيا. مؤكدًا أن قضيته تنموية، وليست أمنية.

وشيدّت اديس ابابا، سد النهضة الكبير عام 2012، وتعتبره انجازًا كبير لها، لما يحقق لها مرود كبير من الطاقة، الذي سيصنفها أكبر مصدر للكهرباء في القارة، في حين، لم تتوصل دول النيل إلى اتفاقية شاملة حول السد، سوى استئناف المفاوضات التي علقت في فبراير.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قد أصدر في 21 يوليو، بيانًا بشأن القمة الإفريقية المصغرة التي عقدت بخصوص أزمة سد النهضة، أعلن فيه انتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قد أصدر في 21 يوليو، بيانًا بشأن القمة الإفريقية المصغرة التي عقدت بخصوص أزمة سد النهضة، أعلن فيه انتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة.

من جهته، أكد الوفد المصري في مفاوضاته بشأن سد النهضة الاثيوبي، الاسبوع الماضي، أن القاهرة ركزت في مباحثاتها مع اثيوبيا على الضوابط المتعلقة بآليات ملء وتشغيل السد.

وأوضح عضو الوفد المصري د. علاء الظواهري، أن بلاده ركزت طوال جلسات التفاوض على الضوابط التي تحكم عملية الملء والتشغيل في فترات الجفاف.

وبيّن الظواهري في تصريح صحفي، أن وفده ناقش تلك الاليات بألا تؤثر تلك العمليات على نصيب البلاد من المياه"، حيث تصرف نحو 49 مليار متر مكعب من المياه.

وقال إننا "حددنا كميات المياه التي يجب تصريفها، وكميات المخزون، ومقدار ما يمكن أن نحصل عليه منها، خلال 4 سنوات المقبلة".