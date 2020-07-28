وزارة التعليم تعلن عن موعد بد العام الدراسي 2020/2021

أعلن وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، اليوم الثلاثاء 28/7/2020، عن موعد بدء العام الدراسي 2020/2021 في جميع المدارس الفلسطينية.

وأكد عورتاني في مؤتمر صحفي في رام الله، أنّ العام الدراسي 2020/2021 سينطلق في موعده الافتراضي في السادس من أيلول/ سبتمبر المقبل.

وأوضح أنّ طلبة الثانوية العامة سيلتحقون بمدارسهم الحكومية والخاصة في الخامس من آب/ أغسطس المقبل.

وبيّن عورتاني، أن التعليم في المرحلة الراهنة سيكون وجاهياً بالقدر الممكن، وفي حال سمحت الظروف الصحية بذلك.

وذكر أنّ الحكومة ستتخذ القرار النهائي فيما يتعلق بانطلاق العام الدراسي الجديد، وذلك وفقاً للحالة الوبائية في فلسطين.