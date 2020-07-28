عامر لـ"فلسطين اليوم": الاحتلال يعزل أسرى سجن النقب الصحراوي داخل الأقسام

أكد مدير نادي الأسير في نابلس، رائد عامر، اليوم الثلاثاء، أنّ إدارة سجن النقب الصحراوي الإسرائيلي فرضت الحجر الصحي على الأسرى الفلسطينيين القابعين فيه، وعزلتهم داخل أقسام السجن، جراء الاشتباه بحالات مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح عامر لـ"وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، أنّ سلطات الاحتلال فرضت الحجر الصحي على كافة أقسام سجن النقب لمدة 14 يومًا.

وبيّن أن إدارة سجن النقب ستعزل قسم 22 بالكامل، مع إغلاق جميع الغرف وعدم السماح للأسرى بالتنقل بينها، وذلك بعد إجرائها فحص كورونا لـ 20 أسيراً من قسم 22.

وحذر عامر، من خطورة الأوضاع الصحية على الأسرى القابعين في السجن، الذي يُعاني من سياسة الإهمال الطبي الاسرائيلي المتعمد اتجاه المعتقلين، ما يسفر عن وجود حالات مرضية مزمنة، منبهًا من خطورة وصعوبة انتشار كورونا في السجون، وعدم السيطرة عليها.

وطالب من المؤسسات الرسمية والمهتمة في شؤون الاسرة بالضغط على حكومة الاحتلال والزامها بتطبيق القوانين الدولي في حماية الاسرى، وتقديم كل المستلزمات الطبية للأسرى، حفاظًا على حياتهم من الامراض.

وأكد هيئة شؤون الاسرى والمحررين، أمس، إصابة الأسير المحرر محمد حزين من مخيم قلنديا بالضفة المحتلة، والذي أفرج عنه من سجون الاحتلال، الاحد، بعدوى فيروس كورونا.

يشار إلى أنّ قوات الاحتلال لا تزال تعتقل أكثر من 60 آلاف أسير فلسطين داخل سجونها، في حين، تمارس أبشع انواع الاضطهاد والظلم اتجاههم، وتحرمهم من أبسط حقوقهم على رأسها الحق في العلاج.