الأوقاف توضح تقييمها الجديد بخصوص الصلاة في المساجد

أعادت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، اليوم الثلاثاء، تقييم الموقف من الإجراءات الوقائية المتعلقة بالمساجد في ظل جائحة كورونا.

ويشمل تقييم الأوقاف، النظر في الرخصة في ترك الجمعة والجماعات والتباعد بين المصلين في صف الصلاة، والوقت بين الأذان والإقامة.

وأوضحت الأوقاف، أنّ التقييم الحالي يتم بالتشاور مع العلماء في مجلس الاجتهاد الفقهي، ووزارة الصحة، في ظل عودة ممارسة الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية بشكل طبيعي؛ بعدما تأكد خلو قطاع غزة من الفايروس.

وأكدت الوزارة، أنّ الرخصة بترك الجمعة والجماعات انتهت، ويستثنى من ذلك أصحاب الأعذار المرضية وضعاف المناعة.

وفيما يتعلق بالتباعد بين المصلين في الصلاة، أشارت إلى أنه يتقرر حسب المعطيات والاستطاعة، "فإذا كان المصلون مختلطين معاً، كمن يعملون في شركة، أو مؤسسة، أو مجموعة في حي دائمي المخالطة، أو غيرها من أشكال المخالطة الدائمة، ففي هذه الحالة يسقط التباعد، وينبغي تراص الصفوف".

"أما إذا كان الشخص يلتزم الإجراءات الوقائية في سائر تحركاته، أو اجتمع قوم لا مخالطة بينهم في حياتهم اليومية للصلاة فتبقى رخصة التباعد في حقهم قائمة".

وعن موعد إقامة صلاة عيد الاضحى المبارك، بيّنت الوزارة أن الصلاة ستقام في المساجد، أو الساحات التابعة لها، حسب موعد الصلاة المحدد الساعة 6:25 صباحًا.

وفيما يتعلق بمدة خطة الجمعة، اكدت الأوقاف أن مدة خطبة لا تزيد عن 20 دقيقة، وان المدة بين الأذان والإقامة ففي صلاة الفجر والظهر والعصر 20 دقيقة، وصلاة المغرب والعشاء 10 دقائق.