الصحة برام الله: ارتفاع إصابات فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة برام الله، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة واحدة متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى رصد عشرات الاصابات الجديد وحالات تعاف، خلال 24 ساعة الاخيرة.

وأوضحت الصحة، أنها سجلت 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا و537 حالة تعافٍ، بعد إجراء 4641 فحصاً مخبرياً.

وبيّنت ارتفاع نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين إلى 43.3%، وانخفاض نسبة الإصابات النشطة إلى 56.1% وثبات نسبة الوفيات مقارنة بعدد الإصابات عند 0.6%.

وأشارت إلى أن إجمالي الإصابات النشطة انخفض إلى 7824 إصابة، في حين ارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 6033، وحالات الوفاة إلى 81 حالة.

أكدت الصحة في تقريرها اليومي، استمرار تسجيل إصابات بأعداد مرتفعة في مدينة القدس، وسجلت فيها إصابة 164 حالة جديدة، مبينةً أن 14 مريضاً يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم 3 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وذكرت أن نسبة التعافي استمرت بالارتفاع في محافظة الخليل، منها: 355 حالة تعافٍ جديدة، وفي محافظة طوباس 17 حالة، و53 في محافظة رام الله والبيرة، و100 حالة في ضواحي القدس، 7 حالات في محافظة قلقيلية، 5 حالات في طولكرم.

وقالت: إنّها" سجلت 180 إصابة جديدة في محافظة الخليل، محافظة رام الله والبيرة 13 إصابة، محافظة طولكرم 4 إصابات، محافظة بيت لحم 15 إصابة، محافظة جنين 15 إصابة، محافظة نابلس 7 إصابات، محافظة أريحا 16 إصابة، محافظة قلقيلية 6 إصابات، محافظة طوباس 3 إصابات.