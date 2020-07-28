نتنياهو: مستعدون جيدًا لأي سيناريو محتمل في شمال فلسطين المحتلة

أكد رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، ان جيشه مستعد جيدًا لأي سيناريو محتمل، قد يحصل عند المناطق الحدودية شمال فلسطين المحتلة.

وجاء تصريح نتنياهو خلال جلسة مشاورات أمنية مع القيادة الشمالية، وذلك في أعقاب التوتر القائم عند حدود لبنان وسوريا، خاصة أن الاحتلال ادعى أمس، إحباط عملية تسلل لمقاتلين من حزب الله من مزارع شبعا، وهو ما نفاه الحزب.

وقال نتنياهو، "لا أقترح على أحد أن يجرب الجيش الإسرائيلي، ونحن مضمون بالدفاع عن أنفسنا"، حسبما ورد في صحيفة "يديعوت احرنوت".

وحول ما حدث أمس عند جبل الروس جنوبي لبنان، زعم، أنّ جنوده منعوا عملية تسلل لعناصر من حزب الله إلى الأراضي الفلسطينية.

وشدّد نتنياهو، على أنّ حكومته جاهزة لكل السيناريوهات، و"ستواصل العمل على إحباط التمركز الإيراني في المنطقة"، وفق قوله.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي امس الاثنين، حالة الاستنفار القصوى على الحدود بين فلسطين المحتلة وجمهورية لبنان بعد وقوع حدث أمني في مزارع شبعا لم تعرف تفاصيله بعد.

في حين، نفى حزب الله اللبناني مساء أمس، جميع الادعاءات والتصريحات الإسرائيلية التي تتحدث عن احباط عملية تسلل من الأراضي اللبنانية إلى داخل فلسطين المحتلة، والتي من ضمنها الحديث عن سقوط شهداء وجرحى للمقاومة في عمليات القصف التي جرت في محيط مواقع الاحتلال في مزارع شبعا.







