المستشار القانوني لحكومة الاحتلال يرفض التحقيق بشرعية العدوان على غزة

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

رفض المستشار القانوني لحكومة الاحتلال ميني مازوز طلبات وجهتها اليه 8 منظمات لحقوق الانسان تشكيل هيئة تحقيق خارجية لفحص شرعية العدوان الاسرائيلي خلال عملية الرصاص المصبوب في غزة.

وزعم مازوز في معرض رده على هذه الطلبات ان النيابة العسكرية مخولة صلاحية التحقيق في هذه النشاطات.

كما زعم ان جيش الاحتلال شن هجوما على ما أسماها بـ "معاقل الارهاب" في القطاع ردا على اعتداءات "المقاومة الفلسطينية- التي خرقت احكام القانون الدولي خرقا سافرا فيما اتبعت قوات جيش الاحتلال احكام هذا القانون وقامت بتحذير السكان المدنيين قبل اطلاق الاعمال العسكرية-على حد تعبيره.

وأشار مازوز الى ان سلطات جيش الاحتلال شرعت في اجراء تحقيقات في هذه النشاطات على ان تنقل نتائجها الى النائب العسكري العام والى مازوز نفسه للبت فيما اذا كانت هناك حاجة لاتخاذ إجراءات قضائية بحق اي من الضباط او الجنود-حسب زعمه.