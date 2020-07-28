الأوقاف تصرف مكافأة مالية لقرابة 1500 متطوعًا لديها غدا

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية اليوم الثلاثاء 28/7/2020 عن بدء صرف مكافأة مالية لنحو 1500 متطوعًا يعملون لديها في المساجد من الخطباء والأئمة والمحفظين والوعاظ والمؤذنين والأذنة ذكورًا وإناثًا.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم صرف مبلغ 150 شيكل مكافأة لكل متطوع، ممن ليس لهم مصدر دخل، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 29 / 7 / 2020م الساعة 9:00 صباحًا، من خلال مديريات الأوقاف التابعين لها.

وقالت الأوقاف: "بإمكان الأخوة المتطوعين الاستعلام عن أسمائهم عبر موقع الوزارة الالكتروني http://palwakf.ps/ar/makroma ، من خلال رقم الهوية.

وتابعت: "إن صرف هذه المكافأة يأتي تقديرًا للجهود التي مازال المتطوعون يبذلونها في خدمة بيوت الله، وفي إطار المساهمة للتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة".

وعبرت وزارة الأوقاف عن شكرها وتقديرها لكل من ساهم في تقديم هذه المكافأة، مؤكدةً أنها ستواصل جهودها من أجل المساهمة في حل مشكلة المتطوعين بطريقة تضمن لهم العيش الكريم.

وتقدمت الأوقاف بالشكر والتقدير لكافة المتطوعين على ما بذلوه من جهود، وخاصة المتطوعين الذين لم تشملهم المكافأة.