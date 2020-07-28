وزير التعليم : الموعد الافتراضي لبدء العام الدراسي هو السادس من ايلول

أعلن وزير التربية والتعليم أ.د مروان عورتاني ان الموعد الافتراضي لبدء العام الدراسي الجديد 2020-2021 ، هو السادس من ايلول، مؤكداً ان التعليم سيعتمد على التعليم الوجاهي ولن نحدد موعد اجازة نصف السنة او موعد الامتحانات ، خشية تأزم الوضع الكوروني.

وقال الوزير خلال استعراضه لخطة بدء العام الدراسي الجديد "ان الوزارة وضعت خطة للتألم مع انتشار فيروس كورونا وبدء العام الدراسي الجديد ، مشيراً الى انه يمكن الانتقال للتعليم عن بعد في حال تأزم الوضع الكوروني.

وأوضح أ.د عورتاني انه استنادا لوضع خطط التباعد الاجتماعي ، فقد تم وضع خطة للصفوف الاساسية من الصف الاول وحتى الرابع بحيث تكون على وردييتين من الساعة 8 وحتى الثانية ظهراً بشكل متتالي (من أول لرابع) من الأحد للخميس.

وتابع :" الصفوف من 5 حتى 11 يكون التعليم تبادلي وستكون أحد ثلاثاء خميس شفت والثاني

سبت واثنين واربعاء ، ليكون الطالب قد داوم ثلاثة ايام في الاسبوع فقط.

وبشأن المفاهيم والمهارات الاساسية التي تتضمنها الكتب ، فبين" قد تم اعطاء تعليمات بوضع زبدة الكتاب في ملزمة تُسلم للطلاب كل شهرين ، مشيراً الى انه سيتم التركيز اكبر على مباحث الرياضيات والعلوم واللغات وطلبة المراحل الابتدائية بسبب انها تربوية .. المراحل الاولى تحتاج إلى تفاعل كبير ".

وشدد على ضرورة التخفيف الملقى على كاهل المعلمين ...يتبع