قبل أيام من عيد الاضحى.. مستوطنين يسممون 40 ماشية في الأغوار

قبل أيام معدودة من بدء عيد الاضحى المبارك ، قام عشرات المستوطنين صباح اليوم الثلاثاء 28/7/2020 بسم 40 رأساً من الماشية في منطقة العوجا في الأغوار الفلسطينية مما ادى الى نفوقها.

مصادر محلية قالت ان المستوطنين رشوا المنطقة الرعوية بالسموم، مما أدى إلى نفوق ما يقارب 40 رأساً من الماشية للمواطن أحمد حسن الزواهرة من سكان العوجا.

وبينت المصادر أن هذا الاعتداء ليس الأخير، حيث سبقه عدة اعتداءات أخرى، بهدف طرد رعاة الأغنام من مناطق الرعي في تلك المنطقة.

ويشار الى ان العوجا تقع على بعد 12 كم إلى الشمال الشرقي من مدينة أريحا على الطريق الإقليمي الشرقي الذي يربط بيسان مع البحر الميت.

ويحيط بالبلدة مناطق تدريب لجيش الاحتلال وعدد من المستوطنات الزراعية والمحميات الطبيعية.