إدارة سجن النقب تُجري اليوم فحوصات "كورونا" للأسرى القابعين في قسم 22

من المقرر ان تشرع إدارة سجن النقب صباح اليوم الثلاثاء 28/7/2020 بإجراء فحص فيروس "كورونا"، للأسرى القابعين في قسم 22 بالمعتقل، وفقا لما افادت به هيئة شؤون الأسرى والمحررين.

وقالت الهيئة، أن إجراء الفحوصات جاء بعد ضغوطات وجهود من قبل الصيب الأحمر الدولي وهيئة الأسرى ووزارة الصحة الفلسطينية، وذلك بعد تبين إصابة أسير محرر بالفيروس، أفرج عنه قبل يومين من معتقل النقب.

وكانت هيئة الأسرى والصحة الفلسطينية قد أكدتا أمس، أن الأسير المحرر محمد حزين من مخيم قلنديا، والذي أفرج عنه الأحد الماضي من سجون الاحتلال بعد قضائه 9 أشهر في الأسر أن نتيجة فحص كورونا له ظهرت (إيجابية) أي أنه مصاب.