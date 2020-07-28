توريس على بعد خطوات من مانشستر سيتي

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الثلاثاء، عن وجهة فيران توريس، نجم فالنسيا، في الموسم المقبل.

وينتهي عقد توريس مع فالنسيا في صيف العام المقبل، لذا يرغب النادي في بيعه الآن، حتى لا يرحل مجانًا عن الخفافيش.

ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فإن توريس بات على أعتاب الانتقال إلى مانشستر سيتي، لتعويض رحيل ليروي ساني إلى بايرن ميونخ.

وأشارت إلى أن رغبة توريس هي من حسمت الصفقة، حيث أن اللاعب متمسك بالتواجد في ملعب "الاتحاد" خلال الموسم المقبل.

وأوضحت أن الصفقة ستحسم بين الناديين نظير 40 مليون يورو.

يذكر أن ريال مدريد من أبرز الأندية التي تنافس مانشستر سيتي على صفقة توريس.