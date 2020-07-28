أسعار الذهب في فلسطين في ارتفاع

تشهد أسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 28/7/2020، ارتفاعاً بسبب الانخفاض الكبير على اسعار الدولار والدينار الاردني عالمياً ، حيث يبلغ غرام الذهب اليوم في فلسطين عيار 24 بالشيكل: 213.23شيكل.

سعر غرام الذهب في فلسطين

نظراً للوضع الاستثنائي للاقتصاد الفلسطيني والمرتبط عملياً بعملة الشيكل وكذلك يرتبط بشكل كبير أيضاً خاصة بالضفة الغربية ومناطق القدس بالدينار الأردني، ننقل لكم سعر الجرام الذهب بأخر تحديث وفق المتداول اليوم الثلاثاء 27-7-2020 بسوق المال الفلسطيني بكل من الشيكل وكذلك الدينار الأردني وذلك بكل تفاصيل ملف الذهب اليوم في فلسطين.

سعر غرام الذهب اليوم بالشيكل في فلسطين اليوم الثلاثاء28/7/2020

سعر غرام الذهب اليوم في فلسطين عيار 24 بالشيكل: 213.23شيكل.

سعر غرام الذهب اليوم في فلسطين عيار 22 بالشيكل: 195.46 شيكل.

السعر اليوم بالشيكل لجرام الذهب عيار 21 بفلسطين: 186.58 شيكل.

السعر اليوم بالشيكل لجرام الذهب عيار 18 بفلسطين: 159.92شيكل.

سعر اونصة الذهب بالشيكل في فلسطين

سعر اونصة الذهب بفلسطين بالشيكل عيار 24 قيراط: 6,631.5867 شيكل.

سعر اونصة الذهب عيار 22 بالشيكل في فلسطين: 5,551.73 شيكل.

سعر الذهب بالدينار الاردني:

-سعر اونصة الذهب عيار 24 بالدينار الاردني : 1,394.03

-سعر كيلو الذهب عيار 24 في بالدينار الاردني: 44820

-سعر الجنية الذهب 314.16