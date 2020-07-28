من هو طبيب الغلابة محمد مشالي؟

يتساءل الكثيرون من الناس عن السيرة الذاتية لطبيب الغلابة محمد مشالي الطبيب المصري الذي كان يقدم العلاج للفقراء دون مقابل وتوفي اليوم الثلاثاء (28-7-2020).

وتوشحت منصات التواصل الاجتماعي بالحزن الشديد على طبيب الغلابة الذي توفي عن عمر ناهز الـ 76 عامًا بعد صراع مع المرض.

وقد تحولت منصات التواصل إلى منصات لنشر قصص ومواقف طبيب الغلابة مع الناس لا سيما في جمهورية مصر العربية التي بكت الدماء لوفته.

ولد الدكتور محمد مشالي في محافظة البحيرة في عام 1944 لأب يعمل مدرس.

انتقل مشالي إلى محافظة الغربية مع والده واستقرت العائلة هناك.

تخرج مشالي من كلية الطب قصر العيني في القاهرة 5 يونيو 1967 وتخصص في الأمراض الباطنة وأمراض الأطفال والحميات

عمل في عدد من المراكز والوحدات الطبية بالأرياف التابعة لوزارة الصحة المصرية في محافظات مختلفة

عام 1975 أفتتح عيادته الخاصة في طنطا، وتكفل برعاية أخوته وأبناء أخيه الذي توفي مبكرا وتركهم له.

تأخر في الزواج، ولديه 3 أولاد تخرجوا جميعًا من كلية الهندسة.

ظل مشالي لسنوات طويلة يخصص قيمة كشفه الطبي في عيادته لا تزيد عن 5 جنيهات، وزادت أخيرا لتصل إلى 10 جنيهات، وكثيرا ما يرفض تقاضي قيمة الكشف من المرضى الفقراء، بل ويشتري لهم العلاج في كثير من الأحيان لذلك لقب في مصر بـ طبيب الغلابة.

أبناء طبيب الغلابة

لمحمد مشالي 3 أبناء وهم: عمرو محمد مشالي – مهندس، هيثم محمد مشالي – مهندس، وليد محمد مشالي - حاصل على بكالوريوس تجارة.

تكريمه

تقديرا لجهوده أطلقت محافظة الغربية اسمه على أحد الشوارع في طنطا، وذلك بعد أن طالب سكان المحافظة بتكريمه.

وفاته

تُوفي محمد مشالي في صباح 28 يوليو 2020 في مدينة طنطا بمحافظة الغربية.