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جامعة الإسراء

30 الى 40 %من التجمعات السكانية مصابة بكورونا

وزيرة الصحة : إصابات كورونا في الخليل في انخفاض والقدس وقلقيلية في ارتفاع

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 10:22 - 28 يوليو 2020
وزير الصحة مي كيلة وزير الصحة مي كيلة
تقارير
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أعلنت وزيرة الصحة د. مي كيلة عن تسجيل حالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية من الجلزون والخليل.

وقالت الوزيرة كيلة ان الاجتماع بين وزارة الصحة والصليب الاحمر كان مهم للغاية  حيث تم مطالبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمجتمع الدولي للضغط على "إسرائيل" وإلزامها بتطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأسرى، لحمايتهم خصوصاً في ظل فيروس كورونا.

وبشأن الحالة الوبائية في فلسطين فإن مؤشر الإصابات في محافظة الخليل في انخفاض أما في القدس وضواحيها وقلقيلية فهو في ازدياد، وجميع المحافظات يوجد فيها حالات مصابة بكورونا.

وبينت ان جميع المحافظات مصابة ويمكن القول من 30 الى 40 %من التجمعات السكانية في فلسطين مناطق مصابة بفيروس كورونا.

وقالت الوزيرة ان عودة الحياة والتراجع عن الإغلاقات يعتمد على الحالة الوبائية في فلسطين، ويتم المتابعة للحالة بشكل دوري.

 

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