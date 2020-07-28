وزيرة الصحة : إصابات كورونا في الخليل في انخفاض والقدس وقلقيلية في ارتفاع

أعلنت وزيرة الصحة د. مي كيلة عن تسجيل حالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية من الجلزون والخليل.

وقالت الوزيرة كيلة ان الاجتماع بين وزارة الصحة والصليب الاحمر كان مهم للغاية حيث تم مطالبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمجتمع الدولي للضغط على "إسرائيل" وإلزامها بتطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأسرى، لحمايتهم خصوصاً في ظل فيروس كورونا.

وبشأن الحالة الوبائية في فلسطين فإن مؤشر الإصابات في محافظة الخليل في انخفاض أما في القدس وضواحيها وقلقيلية فهو في ازدياد، وجميع المحافظات يوجد فيها حالات مصابة بكورونا.

وبينت ان جميع المحافظات مصابة ويمكن القول من 30 الى 40 %من التجمعات السكانية في فلسطين مناطق مصابة بفيروس كورونا.

وقالت الوزيرة ان عودة الحياة والتراجع عن الإغلاقات يعتمد على الحالة الوبائية في فلسطين، ويتم المتابعة للحالة بشكل دوري.