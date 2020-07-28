يحظى سعر الليرة السورية مقابل الدولار الامريكي اليوم الثلاثاء 28-7-2020 على اهتمام عدد كبير جدًا من السوريين لا سيما في ظل ارتفاع الأسعار في السوق السوداء.

أسعار الليرة في سوريا لها سعرين سعر في الأسواق السوداء وسعر في البنك المركزي لكن أسعار السوق السوداء هي المتداولة رسميًا في سوريا مما أدى إلى انهيار الليرة بشكل كبير أمام العملات الاجنبية الأخرى لا سيما الدولار الأمريكي.

وجاء سعر الليرة السورية مقابل الدولار الامريكي اليوم الثلاثاء 28-7-2020 على النحو التالي:-

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية اليوم في السوق السوداء

سعر الشراء 2,070.00

سعر البيع 2,110.00

أسعار الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في مصرف سوريا المركزي

1 (SYP) ليرة سورية= 0.0020 (USD) دولار أمريكي

1 دولار أمريكي = 512.2810 ليرة سورية

سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم في السوق السوداء

سعر الشراء 551.96

سعر البيع 562.62

أسعار الريال السعودي مقابل الليرة السورية في مصرف سوريا المركزي

1 (SAR) ريال سعودي= 136.5767 (SYP) ليرة سورية

1 ليرة سورية = 0.0073 ريال سعودي

سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم في السوق السوداء

سعر الشراء 2,429.22

سعر البيع 2,476.16

أسعار اليورو مقابل الليرة السورية في مصرف سوريا المركزي

1 (EUR) يورو= 601.0860 (SYP) ليرة سورية

1 ليرة سورية = 0.0017 يورو