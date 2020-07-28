حفتر يضع شرطاً لوقف إطلاق النار في ليبيا

أكد المتحدث باسم قوات المشير خليفة حفتر ان الشرط الأول لوقف إطلاق النار في ليبيا هو "خروج تركيا بشكل كامل من ليبيا" .

واتهم المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي "بقيادة المشير حفتر" اللواء أحمد المسماري تركيا بتهريب السلاح إلى ليبيا بواسطة السفن التجارية، وبإرسالها المزيد من المرتزقة.

وقال المسماري في تصريح تلفزيوني أن "تركيا استغلت وقف إطلاق النار لإرسال مزيد من المرتزقة، كما قامت بتهريب السلاح عبر السفن التجارية"، مضيفا أن أنقرة استغلت وقف إطلاق النار القائم الآن في ليبيا لتنفيذ أغراضها.

وبين المسماري بأن الجيش الليبي قام بتدعيم محاور القتال غرب سرت، كما قام بتعزيز القوات المنتشرة في سرت والجفرة ومنطقة الهلال النفطي.