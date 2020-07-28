الذهب عالمياً يسجل مستويات قياسية

جراء احتدام الخلاف بين واشنطن وبكين ، الا ان اسعار الذهب سجلت مساء أمس الاثنين ، مستويات قياسية ، حيث دفع ضعف الدولار المستثمرين للجوء للمعدن الأصفر ليكون اكثر امناً.

الذهب ارتفع في التعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 1931.50 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:27 بتوقيت غرينيتش، بعدما سجل مستوى قياسيا عند 1943.93 دولار.

الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة كسب 1.6 بالمئة إلى 1927.50 دولار، ويشار الى ان الفضة انضمت للاتجاه الصعودي وقفزت أكثر من ستة بالمئة إلى 24.36 دولار، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2013.

المحللة الاستراتيجية للسلع في شركة "إيه إن زد" سوني كوماري قالت ان "الذهب في وضع ممتاز للتحرك صعودا"، وسط أزمة الفيروس وسعي البنوك المركزية للحصل على سيولة.

وتابعت "يحصل على مزيد من الدعم من انخفاض العائدات وضعف الدولار والتوتر الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين. الطلب على (الذهب) الملاذ الآمن.