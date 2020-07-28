زلزال قوي يضرب سواحل ألاسكا للمرة الثالثة خلال شهر

أفادت هيئة المسح الجيولوجية الامريكية بأن زلزالًا بقوة 5.5 على مقياس ريختر ضرب سواحل الاسكا الأمريكية في الساعات الاولى اليوم الثلاثاء.

وأشارت إلى ان الزلزال يقع على بعد 26 كيلومترا جنوبي ساند بوينت بألاسكا مبينة أن مركز الزلزال وقع على عمق وصل إلى 44 كيلو مترا، مبدئيا عند ملتقى دائرة عرض 55.097 درجة شمالا وخط طول 160.481 درجة غربا.

ووفقًا للهيئة الامريكية فإن الزلزال يعتبر الثالث خلال شهر، بعد وقوع زلزال بقوة 7.8 درجة بمقياس ريختر على مسافة 75 ميلا من مدينة تشيغنيك، الأربعاء 22 يوليو/تموز الجاري.

وحذر مركز رصد الزلازل الأمريكي، وقتها، من خطر وقوع تسونامي في سواحل ألاسكا الجنوبية.

فيما كان الزلزال الأول خلال الشهر الجاري، وقع بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، في المحيط الهادئ قبالة ساحل ولاية ألاسكا.

وتشهد سواحل ألاسكا زلزالا واحدا قوته ما بين سبع وثماني درجات كل عام منذ سنة 1900، أما اليوم فهي تتعرض لعدد من الزلازل خلال شهر واحد فقط مما يثير المخاوف من تسونامي مفاجئ.