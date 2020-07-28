زعيم كوريا الشمالية: الأسلحة النووية وفرت الحماية والسلامة لبلادنا للأبد

قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون: "لن تكون هناك مزيد من الحروب لأن أسلحة البلاد النووية تضمن سلامتها ومستقبلها رغم الضغوط الخارجية المستمرة والتهديدات العسكرية لا سيما الامريكية".

وجاءت تصريحات كيم جونغ أون في استقبال للمحاربين القدامى خلال احتفاله بالذكرى السابعة والستين لانتهاء الحرب الكورية، التي اشتعلت بين عامي 1950 و1953، وحلت ذكراها في 27 يوليو/تموز.

وأضاف الزعيم الكوري وفقًا لوكالة الأنباء الكورية اليوم الثلاثاء: "إن بلاده طورت أسلحة نووية كي تنال "قوة مطلقة" لدرء خطر اندلاع نزاع مسلح آخر، مؤكدا على الطبيعة الدفاعية للبرامج.

وأشار إلى أن بلاده قادرة الآن على الدفاع عن نفسها في مواجهة أي شكل من أشكال الضغط الزائد والتهديدات العسكرية من القوى الاستعمارية والمعادية.

وأكد أنه بفضل ردعنا النووي الدفاعي الموثوق به والفعال، لن تندلع حرب بعد الآن، وستكون سلامة بلدنا ومستقبله مضمونين بقوة إلى الأبد".