عربيًا: 208 حالات وفاة و9,434 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أوضحت الإحصاءات الرسمية الصحية، بأن 13 دول عربية بينها فلسطين، أعلنت أمس الاثنين، عن 208 حالات وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، فيما سجلت نحو 9,434 اصابة جديدة بالفيروس.

ففي فلسطين أعلنت الصحة عن وفاة مواطنين اثنين، في الضفة الغربية المحتلة، ليرتفع بذلك اجمالي عدد الوفيات الى 81 مواطناً، كما أُعلن عن تسجيل 333 إصابة جديدة في الضفة، مما يرفع اجمالي اعداد المصابين المسجلين الى 13,457 شخصاً حتى الآن.

وسجلت العراق وفاة 96 شخصاً، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 4,458 شخصاً، كما سجلت 2,553 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 112,585 حالة حتى الآن.

فيما سجلت مصر وفاة 46 شخصا من مجموع 4,652 حالة وفاة، وعن تسجيل 420 إصابة جديدة ليصل بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 92,482 حالة.

بينما السعودية سجلت 27 حالة وفاة، من مجموع 2,760 وفاة، كما سجلت 1,993 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 268,934 شخصاً.

وسجلت سلطنة عمان وفاة 9 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 393 شخصا، كما سجلت 1,053 إصابة جديدة، من مجموع 77,058 إصابة حتى الآن.

فيما سجلت الجزائر وفاة 8 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 1,163 شخصاً، كما سجلت 616 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 27,973 حالة حتى الآن.

وسجلت الكويت 5 حالات وفاة، من مجموع 438 وفاة، كما سجلت 606 إصابات جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين الإجمالي إلى 64,379 شخصاً.

وسجلت ليبيا وفاة 4 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 64 شخصاً، كما سجلت 158 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 2,827 حالة حتى الآن.

وسجلت اليمن وفاة 4 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 483 شخصاً، كما سجلت 10 إصابات جديدة مؤكدة من مجموع 1,691 حالة حتى الآن.

وسجلت المغرب وفاة 3 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 316 شخصاً، كما سجلت 609 إصابات جديدة مؤكدة من مجموع 20,887 حالة حتى الآن.

وسجلت سوريا وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 40 شخصاً، كما سجلت 24 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 674 حالة حتى الآن.

كذلك سجلت الإمارات وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 345 شخصاً، كما سجلت 264 إصابة جديدة مؤكدة، من مجموع 59,177 حالة حتى الآن.

كما سجلت البحرين وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 141 شخصاً، وتم تسجيل 351 إصابة جديدة مؤكدة، من مجموع 39,482 حالة حتى الآن.

وعلى صعيد الدول العربية التي لم تشهد يوم امس، حالات وفاة، فيما سجلت اصابات جديدة على أراضيها، فقد سجلت قطر 292 اصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 109,597 حالة، توفي منهم 165 شخصا حتى الآن.

وسجلت لبنان اصابة 132 شخصا، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 3,882 حالة، توفي منهم 51 شخصا حتى الآن.

كما سجلت جيبوتي 9 اصابات جديدة مؤكدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 5,059 حالة، توفي منهم 58 شخصا حتى الآن.

وسجلت الأردن 8 إصابات جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 1,176 حالة، توفي منهم 11 شخصا حتى الآن.

وسجلت تونس اصابة 3 أشخاص، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 1,455 حالة، توفي منهم 50 شخصا حتى الآن.