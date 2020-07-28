أرقام صادمة: 656 ألف وفاة وأكثر من 16 مليون إصابة بفيروس كورونا

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد " كوفيد19"، حتى مساء يوم أمس الاثنين، أن الفيروس أودى بحياة 655,503 أشخاص في دول العالم، فيما تبلغ حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم، اكثر من 16 مليون، و612 ألف حالة إصابة مؤكدة، تعافى منهم ما يزيد عن 10 ملايين و210 آلاف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 213 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، حيث اكتشف نحو 195 ألف إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 3,620 حالة وفاة على الأقل، حسب موقع "Wordometers" المختص بآخر إحصاءات الجائحة حول العالم.

جاء ذلك في الوقت الذي أكدت فيه منظمة الصحة العالمية أنها تعتبر جائحة كورونا أخطر حالة طارئة صحية أعلنتها على مستوى العالم، مشيرة إلى تسارع انتشار المرض.

أكثر من 150 ألف وفاة وزيادة عن 4 ملايين و 425 الف إصابة في أميركا

ولا تزال كل من الولايات المتحدة الأميركية، والبرازيل، وبريطانيا، والمكسيك، وإيطاليا، على التوالي، الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة حاليا في العالم، وذلك من حيث الحصيلة الإجمالية لاعداد الوفيات الناتجة عن الإصابة بالفيروس.

وتحافظ أميركا على تصدرها لقائمة دول العالم الأكثر تاثراً جراء الجائحة، وسجلت آخر 24 ساعة 435 حالة وفاة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات الاجمالي لديها الى 150,283 شخصاً، فيما تبلغ حصيلة أعداد المصابين الإجمالية اكثر من 4 ملايين، و 425 الف اصابة مؤكدة، منهم نحو 54 ألف إصابة جديدة.

وتبلغ الحصيلة الاجمالية للوفيات في البرازيل، 87,618 شخصاً، منهم 566 حالة وفاة، ويبلغ اجمالي الإصابات لديها اكثر من مليونين و442 الف حالة مؤكدة، منهم اكثر من 22 الف إصابة، في آخر 24 ساعة.

فيما تبلغ حصيلة الوفيات في بريطانيا، 45,759 حالة، والإصابات 300,111 إصابة، منهم 7 حالات وفاة، و 685 إصابة جديدة.

وتبلغ الحصيلة الاجمالية للوفيات في المكسيك، 43,680 شخصاً، وحصيلة الإصابات المعلنة تبلغ 390,516 شخصاً، منهم 306 حالات وفاة، و5,480 إصابة جديدة آخر 24 ساعة.

اما في ايطاليا، فتبلغ حصيلة الوفيات لديها 35,112 حالة، وحصيلة المصابين 246,286 شخصاً، منهم 5 وفيات، و170 إصابة جديدة في الـ 24ساعة الاخيرة.

وتظهر البيانات العالمية تراجعاً ملحوظاً في اعداد الوفيات والاصابات في كل من بريطانيا وايطاليا في الآونة الاخيرة.