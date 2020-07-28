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الاحتلال يعتقل مواطنًا ويفتش منازل في الخليل

  • فلسطين اليوم - الخليل
  • 08:20 - 28 يوليو 2020
اعتقال في الضفة اعتقال في الضفة
تقارير
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنا وفتشت عددا من المنازل في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

ووفقًا لمصادر أمنية محلية فإن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن عبد عويضه مسك، عقب دهم منزله وتفتيشه في الخليل.

كما فتشت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين، عرف من أصحابها: محمود نافذ القاعود، وزياد ومعاذ الجولاني.

وعلى صعيد آخر، نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدات اذنا وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

 

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