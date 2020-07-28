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الطقس: استمرار تأثير الموجة الحارة حتى عيد الأضحى

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 08:11 - 28 يوليو 2020
طقس حار طقس حار
تقارير
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قالت دائرة الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء 28/7/2020 ، أن يستمر تأثير الموجه الحارة، لذا يكون الجو اليوم الثلاثاء، شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غدٍ الأربعاء 29/7/2020 ، شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الجمعة، فمن المتوقع أن تقل حدة الموجه الحارة، مع استمرار الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية، حارا إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية خلال الموجة الحارة من: التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والساعة الرابعة عصرا، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

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