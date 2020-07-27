وفاة مواطن 69 عاماً من مخيم الجلزون برام الله اثر اصابته بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، الليلة، عن وفاة مواطن (69 عاما) من مخيم الجلزون بمحافظة رام الله والبيرة متأثرا بإصابته بفيروس "كورونا"، مشيرة إلى أنه كان يُعالج في العناية المكثفة بمستشفى هوغو تشافيز في ترمسعيا.

وأوضحت الوزارة، في بيان مقتضب، أن حصيلة الوفيات في فلسطين جراء الفيروس ترتفع بذلك إلى 81 حالة وفاة.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق من اليوم، عن تسجيل حالة وفاة من بلدة الرام، إضافة إلى 333 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و769 حالة تعافٍ جديدة، مؤكدة ارتفاع نسبة التعافي بين المصابين بالفيروس إلى 40.8%، وانخفاض نسبة الإصابات النشطة إلى 58.6%، وثبات نســــبة الوفيات مقارنة بعدد الإصـــــابات عنــــد 0.6%.